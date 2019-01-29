За год брянцы заплатили почти 80 миллиардов рублей налогов

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-29T12:26:02+03:00

В федеральный бюджет брянцы перечислили 21,2 миллиарда рублей. Это на 28 процентов больше, чем в 2017-м. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Это позволило увеличить областной бюджет на 11 процентов

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В прошлом году брянцы заплатили налогов и взносов почти на 80 миллиардов рублей. Это на 14,3 процента больше, чем в с 2017-м, сообщают в пресс-службе УФНС по Брянской области.

Бюджет региона вырос 11 процентов. Из этих денег в областной бюджет пошли 23,7 миллиарда рублей, в местные бюджеты - 6,7 миллиарда рублей.

Основную часть доходов казны области, составил НДФЛ. Это 14,5 миллиарда рублей.

В федеральный бюджет брянцы перечислили 21,2 миллиарда рублей. Это на 28 процентов больше, чем в 2017-м.

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