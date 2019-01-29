В Жуковке под колеса легковушки попал 42-летний мужчина
Его госпитализировали
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Поздно вечером 28 января на переулке Лесном в Жуковке произошло ДТП. Около 23.00 здесь под колеса легковушки угодил пешеход.
- По предварительной информации, 21-летний водитель "Лады Приоры" сбил пешехода, переходившего дорогу, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП 42-летний мужчина сильно поранил ногу. Его госпитализировали.
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