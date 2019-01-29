На брянской границе задержали микроавтобус с дорогостоящим сыром, парфюмом и косметикой
На брянской границе в пункте пропуска Новые Юрковичи задержали микроавтобус с продуктами и вещами без документов.
310,5 килограммов сыров, косметику, парфюм и 75 платьев пытались провести в тайнике.
Водитель автомобиля рассказал, что взялся перевезти товары в Подмосковье, чтобы заработать денег, но теперь мужчине грозит крупный штраф.
- Сыры были произведены в Италии, Франции и Великобритании, - поясняет начальник брянской таможни Игорь Ерошин. - Из этих стран ввоз определенных товаров на территорию России запрещен, поэтому продукция была уничтожена на унечском ветсанутильзаводе. Остальные товары направили на экспертизу для определения стоимости.
На водителя -гражданина Украины- завели административных дела.
Сыры оказались санкционными.Фото: пресс-служба Брянской таможни
Все продукты пришлось уничтожить.Фото: пресс-служба Брянской таможни
Водитель автомобиля рассказал, что взялся перевезти товары в Подмосковье, чтобы заработать денег.Фото: пресс-служба Брянской таможни
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