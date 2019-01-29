2019-01-29T11:46:46+03:00
Общество

На брянской границе задержали микроавтобус с дорогостоящим сыром, парфюмом и косметикой

Продукты уничтожили, а вещи отправили на экспертизу
Мария Дедкова
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На товары у водителя не оказалось документов.На товары у водителя не оказалось документов.Фото: пресс-служба Брянской таможни
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На брянской границе в пункте пропуска Новые Юрковичи задержали микроавтобус с продуктами и вещами без документов.

310,5 килограммов сыров, косметику, парфюм и 75 платьев пытались провести в тайнике.

Водитель автомобиля рассказал, что взялся перевезти товары в Подмосковье, чтобы заработать денег, но теперь мужчине грозит крупный штраф.

- Сыры были произведены в Италии, Франции и Великобритании, - поясняет начальник брянской таможни Игорь Ерошин. - Из этих стран ввоз определенных товаров на территорию России запрещен, поэтому продукция была уничтожена на унечском ветсанутильзаводе. Остальные товары направили на экспертизу для определения стоимости.

На водителя -гражданина Украины- завели административных дела.

Сыры оказались санкционными. Фото: пресс-служба Брянской таможни

Сыры оказались санкционными.Фото: пресс-служба Брянской таможни

Все продукты пришлось уничтожить. Фото: пресс-служба Брянской таможни

Все продукты пришлось уничтожить.Фото: пресс-служба Брянской таможни

Водитель автомобиля рассказал, что взялся перевезти товары в Подмосковье, чтобы заработать денег. Фото: пресс-служба Брянской таможни

Водитель автомобиля рассказал, что взялся перевезти товары в Подмосковье, чтобы заработать денег.Фото: пресс-служба Брянской таможни

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