В Унече автомобилист сбил 27-летнюю девушку и уехал

СЕГОДНЯ 11:11 2019-01-29T11:16:02+03:00

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В Унече неизвестный водитель сбил девушку и уехал с места ДТП. О случившемся в областную Госавтоинспекцию сообщили медики из районной больницы. К ним 28 января около 20.14 за помощью обратилась 27-летняя девушка, которая рассказала, что в пять часов вечера на улице Пролетарской попала под колеса неизвестного ей автомобиля.

- По предварительной информации, неустановленный автомобилист ехал со стороны улицы Коммунистической в сторону улицы Октябрьской, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Водитель по касательной задел двигавшегося по правому краю проезжей части пешехода.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства ДТП. Девушку с ушибом колена осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

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