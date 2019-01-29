2019-01-29T10:18:51+03:00
Общество

18-летнему брянцу грозит до пяти лет тюрьмы за экстремизм в соцсетях

Запрещенную информацию он разместил на своей странице
Марина АНТОНОВА
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Картинка призывала к насилию по национальному признаку.Картинка призывала к насилию по национальному признаку.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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18-летнему брянскому студенту грозит до пяти лет тюрьмы за призывы к экстремизму в социальных сетях. Уголовное дело передали для рассмотрения в Фокинский районный суд.

- По версии следствия, молодой человек 10 февраля прошлого года разместил на своей странице в одной из соцсетей картинку с надписью, которая призывала к насилию между людьми по национальному и религиозному признакам, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Информация была доступна для публичного просмотра.

Уголовное дело расследовали в следственном отделе УФСБ России по Брянской области.

Кстати, в конце прошлого года Госдума одобрила частичную декриминализацию статьи за экстремизм в соцсети. Но речь идет о статье 282 Уголовного кодекса, а не 280-й, по которой будут судить брянского студента. Первый раз лайк или репост обойдется штрафом по административному кодексу. При повторном нарушении наступит уже уголовная ответственность.

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