2019-01-29T09:47:14+03:00
Общество

В Брянске эвакуируют театр кукол на улице Пушкина

В отремонтированном здании пройдут пожарные учения
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянске эвакуируют театр кукол, который только на днях переехал в отремонтированное здание на улице Пушкина. В среду, 30 января, здесь проведут пожарно-тактические учения, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Пожарные будут тушить условное возгорание в театре. И проверят, безопасно ли здание для посетителей. Начнутся учения в десять часов утра.

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