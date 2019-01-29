В Брянске эвакуируют театр кукол на улице Пушкина

СЕГОДНЯ 09:47 2019-01-29T09:47:14+03:00

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В Брянске эвакуируют театр кукол, который только на днях переехал в отремонтированное здание на улице Пушкина. В среду, 30 января, здесь проведут пожарно-тактические учения, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Пожарные будут тушить условное возгорание в театре. И проверят, безопасно ли здание для посетителей. Начнутся учения в десять часов утра.

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