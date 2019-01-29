Жительницу Гордеевского района медики отказались возить за гемодиализ

СЕГОДНЯ 09:36 2019-01-29T09:36:06+03:00

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Жительницу Гордеевского района медики отказались возить на гемодиализ. Женщина обратилась за помощью в прокуратуру. Во время проверки выяснилось, что больная живет больше чем в 50 километрах от Клинцовской районной больницы, где делают эту процедуру.

Если гемодиализ не провести вовремя, пациентка может умереть. После проведения процедуры женщину также нужно отвезти домой, так как могут возникнуть осложнения.

Прокурор обратился с иском в суд, в котором потребовал от больницы предоставить транспорт для перевозки больной, а от департамента здравоохранения Брянской области компенсировать затраты медучреждению. Но вопрос решили, не дожидаясь решения суда, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. С 17 января женщину возят на гемодиализ и обратно.

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