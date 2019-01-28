В Брянске оштрафовали автомобилиста, выехавшего на «встречку» на улице Фокина

СЕГОДНЯ 18:37 2019-01-28T18:37:53+03:00

Запись в интернете заметили полицейские. Фото: ОГИБДД по городу Брянску

Водитель иномарки заплатит штраф в пять тысяч рублей

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В Брянске водителя "Ниссана -Мурано" оштрафовали по записи с видеорегистратора. Кадры, на которых видно, что 27 января автомобилист выезжает на встречную полосу, выложили в интернет.

Там запись заместили сотрудники Госавтоинспекции. Оказалось, что водитель выехал на встречную полосу для обгона на мосту.

После административного расследования автомобилиста оштрафовали на пять тысяч рублей.

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