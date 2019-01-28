В Брянске оштрафовали автомобилиста, выехавшего на «встречку» на улице Фокина
Водитель иномарки заплатит штраф в пять тысяч рублей
Запись в интернете заметили полицейские. Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске водителя "Ниссана -Мурано" оштрафовали по записи с видеорегистратора. Кадры, на которых видно, что 27 января автомобилист выезжает на встречную полосу, выложили в интернет.
Там запись заместили сотрудники Госавтоинспекции. Оказалось, что водитель выехал на встречную полосу для обгона на мосту.
После административного расследования автомобилиста оштрафовали на пять тысяч рублей.
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