В Брянске открылся фестиваль солдатской песни "Сюда нас память позвала"

СЕГОДНЯ 18:28 2019-01-28T18:28:38+03:00

В нем поучаствуют около 300 исполнителей

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28 января в Брянске стартовал фестиваль солдатской песни «Сюда нас память позвала». В этом году он будет посвящен 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Как отмечают организаторы, в этом году поступило 112 заявок от 300 участников. Участниками фестиваля стали солисты, дуэты, вокальные группы и хоры образовательных учреждений, силовых структур, общественных объединений и организаций.

- В первую очередь жюри будет оценивать профессионализм выступления, исполнение песен военной тематики, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - После завершения отборочных туров состоится зрительское голосование.

30 наиболее ярких участников выступят со своими номерами на гала-концерте, который состоится 8 февраля.

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