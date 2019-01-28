2019-01-28T18:15:57+03:00
Общество

В Дятькове сотрудница кафе избила посетительницу и ее дочь

Полицейские завели уголовное дело
Мария Дедкова
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На 21-летнюю жительницу Дятьковского района завели уголовное дело по статье «Побои».На 21-летнюю жительницу Дятьковского района завели уголовное дело по статье «Побои».Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Дятькове полицейские выясняют обстоятельства конфликта, который произошел в одном из кафе.

Сотрудница увеселительного заведения вместе со своим знакомым избила посетительницу и ее дочь.

О нападении правоохранителям рассказала сама потерпевшая - 38-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что отдыхала вместе с 18-летней дочерью.

Ночью они вышли на улицу, собираясь возвращаться домой. Посетительницы поссорились с молодой сотрудницей заведения. В конфликт ввязался и знакомый работницы кафе. Вместе злоумышленники несколько раз ударили женщину и ее дочь.

- После инцидента потерпевшие обратились в поликлинику, где зафиксировали побои, - рассказывают в прес-службе УМВД России по Брянской области. - Степень тяжести травм установят во время медицинской экспертизы.

На 21-летнюю жительницу Дятьковского района завели уголовное дело по статье «Побои». За что девушке грозит до двух лет колонии. Фигурантом уголовного дела стал и принявший участие в конфликте мужчина.

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