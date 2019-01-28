В Брянске 1 февраля ограничат парковку на проспекте Ленина, на улице и площади Карла Маркса

СЕГОДНЯ 17:59 2019-01-28T17:59:57+03:00

Автомобили нельзя будет оставитьу здания областной Думы. Фото: Мария ДЕДКОВА

Исключение будет сделано для автомобилей оперативных служб

Изменить размер текста: A A

В Советском районе Брянска 1 февраля с 8.00 до 17.00 ограничат парковку. Как сообщает пресс-служба брянской мэрии, оставить свой автомобиль нельзя будет:

- нна участке от дома №37 до дома №39 по проспекту Ленина,

- по улице Карла Маркса от улицы Фокина до площади Карла Маркса,

- на площади Карла Маркса.

Исключение сделают только для автомобилей оперативных служб.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».