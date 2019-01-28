2019-01-28T17:59:57+03:00
Общество

В Брянске 1 февраля ограничат парковку на проспекте Ленина, на улице и площади Карла Маркса

Исключение будет сделано для автомобилей оперативных служб
Мария Дедкова
Поделиться:
Автомобили нельзя будет оставитьу здания областной Думы. Фото: Мария ДЕДКОВААвтомобили нельзя будет оставитьу здания областной Думы. Фото: Мария ДЕДКОВА
Изменить размер текста:

В Советском районе Брянска 1 февраля с 8.00 до 17.00 ограничат парковку. Как сообщает пресс-служба брянской мэрии, оставить свой автомобиль нельзя будет:

- нна участке от дома №37 до дома №39 по проспекту Ленина,

- по улице Карла Маркса от улицы Фокина до площади Карла Маркса,

- на площади Карла Маркса.

Исключение сделают только для автомобилей оперативных служб.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске открылся фестиваль солдатской песни "Сюда нас память позвала"
В Дятькове сотрудница кафе избила посетительницу и ее дочь
Жителя Жуковского района подозревают в убийстве возлюбленной
В феврале 226 брянских долгожителей с юбилеем поздравит президент
В Брянске следователя осудили за подтасовку документов
Жительница Брянска выиграла в лотерее трехкомнатную квартиру
В Брянской области 31 января ограничат движение на перегоне Свень - Палужье
Суд оправдал бывшего мэра Клинцов, подозреваемого в превышении полномочий
Водителя, заблокировавшего проезд скорой помощи в Брянске, оштрафовали на 500 рублей
В новозыбковском селе появилась машина скорой помощи
В Клинцах прошел чемпионат Брянской области по прыжкам на акробатической дорожке
В Брянске грабитель в новогоднем колпаке похитил из кафе две тысячи рублей
В Новозыбковском районе иномарка сбила своего водителя
В Брянске автохам перекрыл дорогу скорой помощи
В ДТП в Почепском районе пострадали три человека
В Брянске пройдет лыжная гонка памяти Владимира Лапонова
В горящей квартире в Комаричах пострадал человек
В Брянске расклейщик объявлений о поиске наркокурьера проведет неделю за решеткой
Брянский рыбак получил условный срок за незаконный вылов рыбы
Торговец наркотиками из Новозыбкова получил три года колонии
В Брянской области блокадников поздравили с 75-летием освобождения Ленинграда