В Брянске 1 февраля ограничат парковку на проспекте Ленина, на улице и площади Карла Маркса
Исключение будет сделано для автомобилей оперативных служб
Автомобили нельзя будет оставитьу здания областной Думы. Фото: Мария ДЕДКОВА
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В Советском районе Брянска 1 февраля с 8.00 до 17.00 ограничат парковку. Как сообщает пресс-служба брянской мэрии, оставить свой автомобиль нельзя будет:
- нна участке от дома №37 до дома №39 по проспекту Ленина,
- по улице Карла Маркса от улицы Фокина до площади Карла Маркса,
- на площади Карла Маркса.
Исключение сделают только для автомобилей оперативных служб.
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