Жителя Жуковского района подозревают в убийстве возлюбленной
То, что он был пьяным в момент преступления, с суде могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность
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По подозрению в убийстве возлюбленной задержали жителя деревни Никольская Слобода Жуковского района.
По версии следствия, в ночь с 26 на 27 января 54-летний мужчина у себя дома поссорился со своей женой и ударил ее ножом в шею. От полученной раны 58-летняя женщина скончалась, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
Следователи обратились в суд с предложением о заключении подозреваемого под стражу. То, что во время преступления жуковчанин был пьян, в суде могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.
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