Жителя Жуковского района подозревают в убийстве возлюбленной

СЕГОДНЯ 17:39 2019-01-28T17:39:04+03:00

То, что он был пьяным в момент преступления, с суде могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность

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По подозрению в убийстве возлюбленной задержали жителя деревни Никольская Слобода Жуковского района.

По версии следствия, в ночь с 26 на 27 января 54-летний мужчина у себя дома поссорился со своей женой и ударил ее ножом в шею. От полученной раны 58-летняя женщина скончалась, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следователи обратились в суд с предложением о заключении подозреваемого под стражу. То, что во время преступления жуковчанин был пьян, в суде могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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