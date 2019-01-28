2019-01-28T17:26:29+03:00
Общество

В феврале 226 брянских долгожителей с юбилеем поздравит президент

Большинство из именинников - женщины
Мария Дедкова
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В феврале один из жителей Стародуба отметит столетний юбилей.В феврале один из жителей Стародуба отметит столетний юбилей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В феврале 226 брянских долгожителей отметят 90, 95 и даже 100 лет. Все юбиляры получат персональное поздравление от президента страны.

Большинство из именинников - женщины, мужчин среди юбиляров - лишь четверть.

- 195 жителей области планируют отметить свой 90-й день рождения, - говорят в пресс-службе брянского отделения ПФР. - тридцать - 95-ый. А одному из жителей Стародуба, в преддверии Дня защитника Отечества, исполнится 100 лет.

14 февраля, в День святого Валентина, двойной праздник будет у девяти брянцев.

23 февраля родились семь жителей области. В этот день всем им исполнится по 90 лет.

К слову, среди юбиляров есть люди с редкими именами. Такими, как Капиталина, Лукерья, Стефанида, Неонила, Рим, Родион и Серафима.

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