Жительница Брянска выиграла в лотерее трехкомнатную квартиру
Девушка выступила в роли соведущей
Александра Трубихина из Брянска стала соведущей программы. Скриншот телеканал НТВ.
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Жительница Брянска стала участницей телелотереи "Русское лото" и выиграла трехкомнатную квартиру. Очередной розыгрыш прошел 27 января на телеканале НТВ.
Александра Трубихина из Брянска стала соведущей программы. В конце эфира нашей землячке выпала возможность самой стать участницей лотереи. Из нескольких ячеек, она выбрала ту. в которой оказались ключи от квартиры.
Александра рассказала, что работает менеджером по связям с общественностью в учреждении культуры. В новую квартиру она переедет вместе с дочкой.
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