Жительница Брянска выиграла в лотерее трехкомнатную квартиру

СЕГОДНЯ 16:43 2019-01-28T16:43:53+03:00

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Жительница Брянска стала участницей телелотереи "Русское лото" и выиграла трехкомнатную квартиру. Очередной розыгрыш прошел 27 января на телеканале НТВ.

Александра Трубихина из Брянска стала соведущей программы. В конце эфира нашей землячке выпала возможность самой стать участницей лотереи. Из нескольких ячеек, она выбрала ту. в которой оказались ключи от квартиры.

Александра рассказала, что работает менеджером по связям с общественностью в учреждении культуры. В новую квартиру она переедет вместе с дочкой.

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