В Брянской области 31 января ограничат движение на перегоне Свень - Палужье
Проехать автомобили смогут только по одной полосе
Областная Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать свой маршрут и использовать пути объезда.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Брянской области с 8.00 до 17.00 31 января будет закрыт переезд Свень - Палужье. Проехать автомобилисты смогут только по одной полосе, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Областная Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать свой маршрут и использовать пути объезда.
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