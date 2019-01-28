В Брянской области 31 января ограничат движение на перегоне Свень - Палужье

СЕГОДНЯ 15:52 2019-01-28T15:52:21+03:00

Проехать автомобили смогут только по одной полосе

Изменить размер текста: A A

В Брянской области с 8.00 до 17.00 31 января будет закрыт переезд Свень - Палужье. Проехать автомобилисты смогут только по одной полосе, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Областная Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать свой маршрут и использовать пути объезда.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».