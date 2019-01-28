СЕГОДНЯ 14:53 2019-01-28T14:53:30+03:00

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Водителя, заблокировавшего проезд скорой помощи в Брянске, оштрафовали на 500 рублей. Видео с записью нарушения опубликовали пользователи в соцсетях. Сотрудники ГИБДД быстро нашли нарушителя. Им оказался водитель «Нисана Алмера».

Правила автомобилист нарушил в воскресенье, 27 января, во дворе дома №10 в переулке Уральском в Фокинском районе. Около половины одиннадцатого вечера скорая помощь не могла подъехать к подъезду многоэтажного дома. Это случилось из-за того, что водитель припарковал машину не параллельно краю проезжей части. Этим создал помеху для движения других транспортных средств, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Полицейские привлекли автомобилиста к административной ответственности.

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