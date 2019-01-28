В новозыбковском селе появилась машина скорой помощи

СЕГОДНЯ 14:40 2019-01-28T14:40:46+03:00

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В селе Старые Бобовичи в Новозыбковском районе появилась машина скорой помощи. Ключи от автомобиля вручили в торжественной обстановке 24 января. Машину предстоит обработать антикоррозийным средством и оформить на нее страховку. Деньги на автомобиль выделили из бюджета Брянской области, сообщают в пресс-службе администрации Новозыбковского района.

Скорая будет обслуживать пациентов сельской амбулатории, и отправляться на вызовы в ближайшие к Старым Бобовичам населенные пункты.

За пять лет Новозыбковская райбольница получила оборудования на 46 миллионов рублей. В прошлом году больница уже получала скорую помощь, которая оборудована дефибриллятором, электрокардиографом и наркозо-дыхательным аппаратом. В медучреждении появился стационарный флюорограф за 6 миллионов рублей. В женской консультации - УЗИ-аппарат за 5 миллионов рублей. Также приобрели томограф, прикроватные мониторы, ортопедический операционный стол, систему для реанимации новорожденных и другое оборудование.

В этом году в новозыбковской больнице планируют заменить лифты во взрослой поликлинике и трех корпусах. На работы потратят около 10 миллионов рублей.

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