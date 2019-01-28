В Клинцах прошел чемпионат Брянской области по прыжкам на акробатической дорожке

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-28T14:12:16+03:00

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В Клинцах на прошлой неделе прошел чемпионат Брянской области по прыжкам на акробатической дорожке. В соревнованиях участвовали около 60 спортсменов. Ребята приехали в Клинцы из Брянска, Новозыбкова и Климова. Участники считаются сильнейшими в регионе в этом виде спорта.

На церемонии открытия чемпионата два спортсмена получили почетные звания «Мастер спорта», сообщает газета «Труд». Это Наталья Афанасьева, которая тренируется у Елены Андриевской. И Александр Лукичев, занимающийся под руководством Татьяны Серовой из Брянска.

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