В Клинцах прошел чемпионат Брянской области по прыжкам на акробатической дорожке
В соревнованиях участвовали 60 спортсменов
Фото: газета "Труд", А. Подобедов.
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В Клинцах на прошлой неделе прошел чемпионат Брянской области по прыжкам на акробатической дорожке. В соревнованиях участвовали около 60 спортсменов. Ребята приехали в Клинцы из Брянска, Новозыбкова и Климова. Участники считаются сильнейшими в регионе в этом виде спорта.
На церемонии открытия чемпионата два спортсмена получили почетные звания «Мастер спорта», сообщает газета «Труд». Это Наталья Афанасьева, которая тренируется у Елены Андриевской. И Александр Лукичев, занимающийся под руководством Татьяны Серовой из Брянска.
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