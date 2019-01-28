В Брянске грабитель в новогоднем колпаке похитил из кафе две тысячи рублей
29-летнего жителя Брянска подозревают в том, что он похитил две тысячи рублей из кассы в кафе. Инцидент произошел днем 9 января в одном из пивных баров в Бежицком районе.
- В помещение ворвался мужчина в новогоднем колпаке, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Низ лица он прикрывал воротником свитера.
Злоумышленник угрожал работнице бара ножом. Мужчина забрал из кассы деньги и поспешил к выходу.
Полицейские задержали местного жителя. Его арестовали. Завели на него уголовное дело по статье «Разбой». Брянцу грозит до десяти лет колонии.
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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