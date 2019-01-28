2019-01-28T11:44:08+03:00
Происшествия

В Новозыбковском районе иномарка сбила своего водителя

«Фиат» врезался в стоящий на обочине «Мерседес»
Марина АНТОНОВА
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Полицейские выясняют обстоятельства автоаварии.Полицейские выясняют обстоятельства автоаварии.Фото: Сергей ГАПОН
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В Новозыбковском районе иномарка врезалась в стоящую на обочине легковушку. А та сбила водителя, который находился перед машиной.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале седьмого вечера в воскресенье, 27 января, на 195 километре трассы Брянск-Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

31-летний водитель «Фиат Дукато» двигался в сторону Брянска и не справился с управлением. Автомобилист врезался в стоящий на обочине «Мерседес Бенц». Вторая иномарка сбила своего 70-летнего водителя, который стоял перед машиной. Пенсионер получил травму головы, сотрясение мозга, переломы ребер и руки. Пострадавшего мужчину отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские выясняют обстоятельства автоаварии.

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