2019-01-28T10:43:28+03:00
Общество

В Брянске автохам перекрыл дорогу скорой помощи

Фельдшеры дошли до подъезда пешком
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, кадр из видео Юлии Борисенко.Фото: vk.com, кадр из видео Юлии Борисенко.
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В Фокинском районе Брянска автохам перекрыл дорогу машине скорой помощи. Видео, которое сняли во дворе многоэтажного дома в переулке Уральском, опубликовали пользователи в соцсетях. На ролике видно, что машина стоит с включенными световыми маячками, но без звуковых сигналов. Подъехать ближе к подъезду медикам не позволяет припаркованная легковушка. Автор видео пишет, что машина скорой помощи стоит так около 20 минут. Фельдшеры пошли к пациенту пешком.

История закончилась благополучно. Медики вышли из подъезда одни, без больного. Пациента не пришлось доставлять до машины.

В комментариях осуждают водителей, которые не думают при парковке, как будут проезжать другие машины, особенно в таких экстренных случаях.

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