В Брянске автохам перекрыл дорогу скорой помощи
В Фокинском районе Брянска автохам перекрыл дорогу машине скорой помощи. Видео, которое сняли во дворе многоэтажного дома в переулке Уральском, опубликовали пользователи в соцсетях. На ролике видно, что машина стоит с включенными световыми маячками, но без звуковых сигналов. Подъехать ближе к подъезду медикам не позволяет припаркованная легковушка. Автор видео пишет, что машина скорой помощи стоит так около 20 минут. Фельдшеры пошли к пациенту пешком.
История закончилась благополучно. Медики вышли из подъезда одни, без больного. Пациента не пришлось доставлять до машины.
В комментариях осуждают водителей, которые не думают при парковке, как будут проезжать другие машины, особенно в таких экстренных случаях.
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