В ДТП в Почепском районе пострадали три человека
При столкновении двух иномарок в Почепском районе травмы получили три человека. Автоавария случилась около половины седьмого вечера в воскресенье, 27 января, на 2-м километре дороги Брянск-Новозыбков-Погар.
27-летний водитель «Шевроле Нива», двигаясь в сторону Почепа не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу. И столкнулась с «Киа Спортейдж», за рулем которой был 30-летний автомобилист.
Травмы получили оба водителя и одна пассажирка. 30-летнюю женщину, которая ехала в «Киа», госпитализировали с ушибом почки и грудной клетки. Водителя машины в больницу положили с переломами и травмой колена. Другой автомобилист сломал руку, ушиб колено и грудь. Его отпустили домой, назначив лечение.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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