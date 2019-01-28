2019-01-28T10:17:04+03:00
Происшествия

В ДТП в Почепском районе пострадали три человека

На трассе столкнулись две иномарки
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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При столкновении двух иномарок в Почепском районе травмы получили три человека. Автоавария случилась около половины седьмого вечера в воскресенье, 27 января, на 2-м километре дороги Брянск-Новозыбков-Погар.

27-летний водитель «Шевроле Нива», двигаясь в сторону Почепа не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу. И столкнулась с «Киа Спортейдж», за рулем которой был 30-летний автомобилист.

Травмы получили оба водителя и одна пассажирка. 30-летнюю женщину, которая ехала в «Киа», госпитализировали с ушибом почки и грудной клетки. Водителя машины в больницу положили с переломами и травмой колена. Другой автомобилист сломал руку, ушиб колено и грудь. Его отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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