2019-01-28T09:58:50+03:00
Спорт

В Брянске пройдет лыжная гонка памяти Владимира Лапонова

Соревнования состоятся в День защитника Отечества 23 февраля
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Вечерняя лыжная гонка имени В.А. Лапонова".Фото: vk.com, "Вечерняя лыжная гонка имени В.А. Лапонова".
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В Брянске на Кургане Бессмертия в День защитника Отечества 23 февраля пройдет лыжная гонка памяти Владимира Лапонова. Соревнования состоятся на освещенной лыжной трассе в роще Соловьи в парке. В гонке будут участвовать юные спортсмены, любители и профессионалы. Дети до 10 лет пройдут 1 круг без горок. Начинающие лыжники будут состязаться на дистанции 1200 метров. Самые опытные лыжники, женщины и мужчины, пройдут 2800 и 4200 метров с горками.

На финише все получат памятные медали, сообщают организаторы в соцсетях. Для участия нужно заранее зарегистрироваться.

Впервые гонка прошла в 2017 году. Инициатором соревнований выступил директор горнолыжного комплекса на Кургане Бессмертия Владимир Лапонов. Он трагически погиб осенью прошлого года. Теперь лыжная гонка носит его имя.

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