В горящей квартире в Комаричах пострадал человек

СЕГОДНЯ 09:32 2019-01-28T09:32:34+03:00

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В ночном пожаре в брянском поселке Комаричи пострадал человек. Сообщение о возгорании на улице Калинина поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 2.57 в понедельник, 28 января. На место выехали две автоцистерны. Через минуту спасатели прибыли.

Оказалось, что в квартире горит постель, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. С огнем справились уже через две минуты. В 3.00 постель потушили. Эксперты выясняют, почему случился пожар.

В ту же ночь крупный пожар случился в Жуковке. Около трех часов ночи на улице Космонавтов загорелась крыша частного дома. На место выехали четыре пожарные машины. Огонь пришлось тушить около двух часов. Только к пяти часам утра пламя полностью потушили. К счастью, в этом пожаре никто не пострадал.

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