2019-01-28T09:13:29+03:00
Происшествия

В Брянске расклейщик объявлений о поиске наркокурьера проведет неделю за решеткой

Житель Сахалинской области находился под действием наркотиков, когда его задержали
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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В Брянске задержали 32-летнего жителя Сахалинской области, который расклеивал объявления с предложением поработать наркокурьером. Он размещал листовки на домах и магазинах. Когда его задерживали, мужчина находился под действием наркотиков.

За расклейку объявлений злоумышленник получил административное наказание – пять тысяч рублей штрафа, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. А за немедицинское употребление запрещенных веществ он проведет за решеткой одну неделю.

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