В Брянске расклейщик объявлений о поиске наркокурьера проведет неделю за решеткой

СЕГОДНЯ 09:13 2019-01-28T09:13:29+03:00

Житель Сахалинской области находился под действием наркотиков, когда его задержали

Изменить размер текста: A A

В Брянске задержали 32-летнего жителя Сахалинской области, который расклеивал объявления с предложением поработать наркокурьером. Он размещал листовки на домах и магазинах. Когда его задерживали, мужчина находился под действием наркотиков.

За расклейку объявлений злоумышленник получил административное наказание – пять тысяч рублей штрафа, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. А за немедицинское употребление запрещенных веществ он проведет за решеткой одну неделю.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».