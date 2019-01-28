В Брянске расклейщик объявлений о поиске наркокурьера проведет неделю за решеткой
Житель Сахалинской области находился под действием наркотиков, когда его задержали
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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В Брянске задержали 32-летнего жителя Сахалинской области, который расклеивал объявления с предложением поработать наркокурьером. Он размещал листовки на домах и магазинах. Когда его задерживали, мужчина находился под действием наркотиков.
За расклейку объявлений злоумышленник получил административное наказание – пять тысяч рублей штрафа, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. А за немедицинское употребление запрещенных веществ он проведет за решеткой одну неделю.
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