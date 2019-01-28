Брянский рыбак получил условный срок за незаконный вылов рыбы

СЕГОДНЯ 09:02 2019-01-28T09:02:24+03:00

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Рыбак из Брянска получил семь месяцев лишения свободы за незаконный вылов рыбы. Мировой судья признал его виновным по уголовному делу.

- Установили, что осенью прошлого года мужчина рыбачил на Десне недалеко от села Сосновка, что в Выгоничском районе, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он использовал для этого надувную лодку и электроудочку. В этот день рыбак наловил 12 щук, 10 окуней, три их которых оказались с икрой, два леща, одного судака, три ельца, одну чехонь и 49 штук плотвы, восемь из них – с икрой. Всего улов составил 78 рыбин.

Ущерб, который нанес 38-летний рыбак, оценили в 15 тысяч рублей. Выяснилось, что обвиняемый уже был судим. Приговор по новому уголовному делу пока не вступил в законную силу.

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