Торговец наркотиками из Новозыбкова получил три года колонии

СЕГОДНЯ 08:49 2019-01-28T08:49:40+03:00

Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Приговор пока не вступил в законную силу

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39-летнего жителя брянского города Новозыбков осудили за продажу наркотиков. Мужчина получил три года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что 17 января прошлого года брянец на улице у подъезда своего дома за полторы тысячи рублей продал вещество, которое содержало героин, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Обвиняемый в зале суда признал свою вину.

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