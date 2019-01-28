Торговец наркотиками из Новозыбкова получил три года колонии
Приговор пока не вступил в законную силу
Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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39-летнего жителя брянского города Новозыбков осудили за продажу наркотиков. Мужчина получил три года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
- В суде установили, что 17 января прошлого года брянец на улице у подъезда своего дома за полторы тысячи рублей продал вещество, которое содержало героин, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Обвиняемый в зале суда признал свою вину.
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