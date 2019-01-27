2019-01-27T21:38:55+03:00
Общество

В Брянской области блокадников поздравили с 75-летием освобождения Ленинграда

Им вручили цветы и подарки
Мария Дедкова
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В Брянской области 27 января с 75-летием освобождения Ленинграда поздравляли ветеранов.С цветами и подарками к блокадникам пришли местные чиновники.

В Брянской области проживают 53 человека, награжденных знаком «Жителю Блокадного Ленинграда» и девять награжденных медалью «За оборону Ленинграда».

- Каждому из них оказывается максимальное внимание со стороны власти и общественных организаций, каждый окружен заботой и теплом, мерами социальной поддержки, - подчеркнули в пресс-службе правительства региона.

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