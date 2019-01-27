В понедельник брянцев ждет мороз и небольшой снег

СЕГОДНЯ 21:20 2019-01-27T21:20:03+03:00

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В понедельник, 28 января, жителей Брянской области ждет небольшой снег и мороз. Днем облачно с прояснениями. Ночью столбик термометра опустится до минус 15 градусов. При прояснениях до минус 20. Днем температура будет от минус восьми до минус трех градусов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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