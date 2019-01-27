2019-01-27T21:20:03+03:00
Общество

В понедельник брянцев ждет мороз и небольшой снег

Ночью обещают до минус 20 градусов
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 28 января, жителей Брянской области ждет небольшой снег и мороз. Днем облачно с прояснениями. Ночью столбик термометра опустится до минус 15 градусов. При прояснениях до минус 20. Днем температура будет от минус восьми до минус трех градусов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянской области блокадников поздравили с 75-летием освобождения Ленинграда
Борис Пайкин и Сергей Антошин поздравляют с 75-летием снятия блокады Ленинграда
Бывший директор завода "Брянсксельмаш" получил 2,5 года колонии за дачу взятки
В Брянске на борьбу со снегом вышли больше 30 единиц техники
Жителя Унечи будут судить за незаконную охоту
На трассе под Брянском водитель ВАЗа врезался в ограждение: пострадала 17-летняя девушка
Предприятие из Брянского района задолжало своим сотрудникам 1,3 миллиона рублей
За сутки в Брянской области сгорели три бани
Брянская долгожительница получила поздравление от президента страны
В Брянске на улице Никитина дорогу не поделили маршрутка и легковушка
В Унечском районе фура вылетела в кювет
В Володарском районе Брянска сгорел грузовик
У новозыбковской школы №3 появится пристройка
Под Жуковкой столкнулись два автомобиля: пострадала 20-летняя девушка
Жители Новозыбкова пожаловались на темноту на улицах
На трассе в Суземском районе пьяный велосипедист едва не угодил под фуру
В Брянской области ищут пропавшего Андрея Сергеева
В Брянске в районе телецентра иномарка вылетела на остановку
Брянец нечаянно поджег дом и погубил беспомощную женщину
В Советском районе Брянска загорелась квартира