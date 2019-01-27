2019-01-27T20:50:21+03:00
Общество

Борис Пайкин и Сергей Антошин поздравляют с 75-летием снятия блокады Ленинграда

Мария Иванова
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Память о мужестве и героизме защитников осаждённого Ленинграда навсегда останется в наших сердцах.Память о мужестве и героизме защитников осаждённого Ленинграда навсегда останется в наших сердцах.
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Уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной войны!

75-лет назад, благодаря отваге, стойкости и неимоверным усилиям русского народа, Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Эти 872 трагичных дня вошли на века в историю нашего государства.

Память о мужестве и героизме защитников осаждённого Ленинграда навсегда останется в наших сердцах. Несмотря на страшные испытания, голод, холод и болезни, фронтовики и блокадники не сдались врагу. Каждый из жителей России гордится вашим подвигом!

Примите самые искренние пожелания здоровья, долгих лет жизни, мира, благополучия, любви и поддержки близких людей!

Глава Брянского регионального отделения ЛДПР,первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике,промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин.

Первый заместитель координатора регионального отделения ЛДПР,председатель комитета по молодежной политике,физической культуре и спорту Брянской областной Думы Сергей Антошин.

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