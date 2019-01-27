Бывший директор завода "Брянсксельмаш" получил 2,5 года колонии за дачу взятки
Бывшего директора завода "Брянсксельмаш" признали виновным в даче взятки. По решению Железнодорожного районного суда города Гомель, Валерий Сулеев отправится в колонию усиленного режима на 2,5 года.
По версии следствия, замдиректора гомельского завода вместе с начальником отдела внешней кооперации организовал закупку резинотканевой ленты у одного из постоянных поставщиков - завода "Брянсксельмаш". За это гомельский завод должен был простить долги брянского предприятия. За благоприятное решение этого вопроса представитель брянской стороны передал взятку в 1,2 миллион российских рублей.
Напомним, всех подозреваемых задержали в момент передачи денег 9 июля. Тогда фигуранты дела дали признательные показания.
Как сообщает пресс-служба Гомельского областного суда, бывший заместитель гендиректора ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» и сотрудник завода получили по шесть лет колонии усиленного режима с конфискацией.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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