В Брянске на борьбу со снегом вышли больше 30 единиц техники
За сутки из города вывезли около двух тысяч тонн снега
Уборка Брянска продолжится и ночью.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске дорожники преступили к уборке снега. За ночь с городских улиц вывезли около двух тысяч тонн снега. На посыпку дорог и тротуаров израсходовали 350 кубометров песка.
- С начала снегопада в уборке города задействовано 27 КДМ,работают грейдеры, тракторы и малогабаритная техника, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Технике помогают люди. Остановки и переходы очищают 75 человек. Уборка Брянска продолжится и ночью.
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