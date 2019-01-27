В Брянске на борьбу со снегом вышли больше 30 единиц техники

СЕГОДНЯ 13:58 2019-01-27T13:58:32+03:00

За сутки из города вывезли около двух тысяч тонн снега

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В Брянске дорожники преступили к уборке снега. За ночь с городских улиц вывезли около двух тысяч тонн снега. На посыпку дорог и тротуаров израсходовали 350 кубометров песка.

- С начала снегопада в уборке города задействовано 27 КДМ,работают грейдеры, тракторы и малогабаритная техника, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Технике помогают люди. Остановки и переходы очищают 75 человек. Уборка Брянска продолжится и ночью.

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