2019-01-27T13:09:35+03:00
Общество

Жителя Унечи будут судить за незаконную охоту

Ущерб от убийства кабана оценили в 90 тысяч рублей
Мария Дедкова
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За убийство кабана унечанину грозит штраф.За убийство кабана унечанину грозит штраф.Фото: REUTERS
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Житель Унечи пойдет под суд за незаконную охоту.

По версии следствия, в августе прошлого года 48-летний мужчина приехал на территорию охотничьего хозяйства между селом Старая Гута и деревней Василевка. Здесь он застрелил кабана. Сумму ущерба охотничьему фонду составили 90 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело унечанина рассмотрят в районном мировом суде.

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