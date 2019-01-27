Жителя Унечи будут судить за незаконную охоту

СЕГОДНЯ 13:09 2019-01-27T13:09:35+03:00

Ущерб от убийства кабана оценили в 90 тысяч рублей

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Житель Унечи пойдет под суд за незаконную охоту.

По версии следствия, в августе прошлого года 48-летний мужчина приехал на территорию охотничьего хозяйства между селом Старая Гута и деревней Василевка. Здесь он застрелил кабана. Сумму ущерба охотничьему фонду составили 90 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело унечанина рассмотрят в районном мировом суде.

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