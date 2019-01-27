2019-01-27T12:27:35+03:00
Происшествия

На трассе под Брянском водитель ВАЗа врезался в ограждение: пострадала 17-летняя девушка

Ее госпитализировали
Мария Дедкова
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Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у девушки травму и раны головы, сотрясение мозга.Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у девушки травму и раны головы, сотрясение мозга.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На трассе под Брянском водитель ВАЗа-21093 врезался в заграждение. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 января около 22.25 на шестом километре дороги «Брянск-Новозыбков», сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 18-летний автомобилист не справился с управлением. В ДТП пострадала 17-летняя пассажирка. Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у девушки травму и раны головы, сотрясение мозга. Пострадавшую госпитализировали.

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