На трассе под Брянском водитель ВАЗа врезался в ограждение: пострадала 17-летняя девушка
Ее госпитализировали
Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у девушки травму и раны головы, сотрясение мозга.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На трассе под Брянском водитель ВАЗа-21093 врезался в заграждение. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 января около 22.25 на шестом километре дороги «Брянск-Новозыбков», сообщают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 18-летний автомобилист не справился с управлением. В ДТП пострадала 17-летняя пассажирка. Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у девушки травму и раны головы, сотрясение мозга. Пострадавшую госпитализировали.
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