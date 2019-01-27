Предприятие из Брянского района задолжало своим сотрудникам 1,3 миллиона рублей
Правоохранители завели уголовное дело
Как говорят прокуратуре Брянской области, работники фирмы недополучали зарплату с июля 2017-го по октябрь 2018-го.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Правоохранители завели уголовное дело после проверки на предприятии ООО «Диал-Компонент» в Брянском районе.
Оказалось, организация задолжала четырем своим сотрудникам 1,3 миллиона рублей
Как говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области, работники фирмы недополучали зарплату с июля 2017-го по октябрь 2018-го.
Теперь руководству фирмы придется ответить за это в суде.
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