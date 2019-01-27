Предприятие из Брянского района задолжало своим сотрудникам 1,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:04 2019-01-27T12:04:33+03:00

Как говорят прокуратуре Брянской области, работники фирмы недополучали зарплату с июля 2017-го по октябрь 2018-го. Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

Правоохранители завели уголовное дело после проверки на предприятии ООО «Диал-Компонент» в Брянском районе.

Оказалось, организация задолжала четырем своим сотрудникам 1,3 миллиона рублей

Как говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области, работники фирмы недополучали зарплату с июля 2017-го по октябрь 2018-го.

Теперь руководству фирмы придется ответить за это в суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».