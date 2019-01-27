2019-01-27T11:34:12+03:00
Происшествия

За сутки в Брянской области сгорели три бани

В пожарах никто не пострадал
Мария Дедкова
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Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгораний.Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгораний.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянской области вечером 26 и ночью 27 января сгорели три бани. Первый пожар произошел в Бежицком районе Брянска. В 20.50 на пульт оперативного дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании на улице 9 Мая. Оказалось здесь горит частная баня площадью 15 метров квадратных. За 13 минут огонь потушили.

Второй пожар случился в Сельцо около двух часов ночи. Здесь пламя тушили почти час. Третий пожар произошел в это же время в Злынковском районе. Частная баня загорелась в деревне Крапиловка. Ее тушили около получаса.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области, в огне никто не пострадал. Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгораний.

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