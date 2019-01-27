За сутки в Брянской области сгорели три бани

СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-27T11:34:12+03:00

Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгораний. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Изменить размер текста: A A

В Брянской области вечером 26 и ночью 27 января сгорели три бани. Первый пожар произошел в Бежицком районе Брянска. В 20.50 на пульт оперативного дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании на улице 9 Мая. Оказалось здесь горит частная баня площадью 15 метров квадратных. За 13 минут огонь потушили.

Второй пожар случился в Сельцо около двух часов ночи. Здесь пламя тушили почти час. Третий пожар произошел в это же время в Злынковском районе. Частная баня загорелась в деревне Крапиловка. Ее тушили около получаса.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области, в огне никто не пострадал. Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгораний.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».