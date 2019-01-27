Брянская долгожительница получила поздравление от президента страны
26 января поздравление от президента получила жительница Стародуба Анна Иванчик. В этот день она отпраздновала свой 100-летний юбилей.
Открытку от главы государства имениннице вручил мэр города Дмитрий Винокуров. Об этом он рассказал на своей страничке в социальных сетях.
Анна Иванчик родилась в 1919 году в поселке Глеек Стародубского района. Во время Великой Отечественной войны работала в колхозе. Свой юбилей Анна Андреевна праздновала в кругу семьи. У женщины четверо детей, 9 внуков, 17 правнуков и 5 праправнуков.
Родные и гости желали в этот день имениннице крепкого здоровья, бодрости и благополучия.
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