2019-01-27T10:31:22+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Никитина дорогу не поделили маршрутка и легковушка

Фото с места автоаварии выложили в соцсетях
Мария Дедкова
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Как пишут в комментариях, один из автомобилистов не уступил дорогу. Фото: vk.com, "типичный Брянск"Как пишут в комментариях, один из автомобилистов не уступил дорогу. Фото: vk.com, "типичный Брянск"
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В Брянске на улице Никитина произошло ДТП. Вечером в субботу, 26 января, здесь столкнулись маршрутка №49 и легковой автомобиль. Фотографии с места автоаварии выложили в соцсетях. Как пишут в комментариях, один из автомобилистов не уступил дорогу.

Легковая машина получила серьезные механические повреждения. Что стало причиной ДТП, выяснят сотрудники полиции.

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