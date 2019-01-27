В Брянске на улице Никитина дорогу не поделили маршрутка и легковушка
Фото с места автоаварии выложили в соцсетях
Как пишут в комментариях, один из автомобилистов не уступил дорогу. Фото: vk.com, "типичный Брянск"
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В Брянске на улице Никитина произошло ДТП. Вечером в субботу, 26 января, здесь столкнулись маршрутка №49 и легковой автомобиль. Фотографии с места автоаварии выложили в соцсетях. Как пишут в комментариях, один из автомобилистов не уступил дорогу.
Легковая машина получила серьезные механические повреждения. Что стало причиной ДТП, выяснят сотрудники полиции.
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