2019-01-26T22:28:44+03:00
Происшествия

В Унечском районе фура вылетела в кювет

Водитель не справился с управлением
Мария Дедкова
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На снимках видно, что на месте автоаварии уже работают сотрудники МЧС. Фото: vk.com, Vadim BruevНа снимках видно, что на месте автоаварии уже работают сотрудники МЧС. Фото: vk.com, Vadim Bruev
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На трассе в Унечском районе произошло ДТП. Фото с места происшествия появились в соцсетях в субботу, 26 января. Фура вылетела в кювет и перевернулась. По всей видимости, водитель не справился с управлением. На снимках видно, что на месте автоаварии уже работают сотрудники МЧС. По факту ДТП полиция проводит проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

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