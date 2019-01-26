В Унечском районе фура вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 22:28 2019-01-26T22:28:44+03:00

На снимках видно, что на месте автоаварии уже работают сотрудники МЧС. Фото: vk.com, Vadim Bruev

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На трассе в Унечском районе произошло ДТП. Фото с места происшествия появились в соцсетях в субботу, 26 января. Фура вылетела в кювет и перевернулась. По всей видимости, водитель не справился с управлением. На снимках видно, что на месте автоаварии уже работают сотрудники МЧС. По факту ДТП полиция проводит проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

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