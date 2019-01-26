В Володарском районе Брянска сгорел грузовик

СЕГОДНЯ 20:23 2019-01-26T20:23:10+03:00

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В брянском поселке Большое Полпино сгорел грузовик. Сообщение о пожаре на улице Молокова поступило на пульт оперативного дежурного МЧС 26 января в 12.20.

К месту вызова выехали две пожарные автоцистерны. Оказалось, что происходит горит кабина и моторный отсек. За 17 минут, как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, огонь удалось потушить. Пострадавших нет. Причину возгорания выяснят эксперты.

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