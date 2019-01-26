У новозыбковской школы №3 появится пристройка

СЕГОДНЯ 16:19 2019-01-26T16:19:39+03:00

Сдадут объект уже в этом году. Фото: Иван ВИСЛОВ

На ее возведение потратят больше 33 миллионов рублей

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У школы №3 в Новозыбкове появится пристройка. На ее возведение потратят больше 33 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Сдадут объект уже в этом году, сообщает издание "БрянскНовоости.RU".

Строители завершают подготовительные работы. Скоро начнут установку блочной котельной. Планируется, что в пристройке расположатся пищеблок, актовый зал и несколько кабинетов.

Пристройку к третьей школе начали возводить еще в первой половине 90-х годов по чернобыльским программам. Но финансирование было приостановлено и почти 20 лет площадка простаивала.

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