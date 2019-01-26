Под Жуковкой столкнулись два автомобиля: пострадала 20-летняя девушка
Ее с переломом ноги госпитализировали
По предварительной информации, 29-летний водитель "Ауди A4" не справился с управлением и врезался в БМВ, который ехал по встречной полосе.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На трассе в Жуковском районе столкнулись две иномарки. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января около 21.00 на 163-м километре автодороги «Орел-Смоленск», сообщают в УГИБДД по Брянской области.
По предварительной информации, 29-летний водитель "Ауди A4" не справился с управлением и врезался в БМВ, который ехал по встречной полосе.
В ДТП пострадала 20-летняя пассажирка второй иномарки. Девушку с переломом костей голени госпитализировали.
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