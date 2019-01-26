Жители Новозыбкова пожаловались на темноту на улицах
По словам горожан, фонари не горят ночью
По словам чиновников, отключения связаны с экономией электричества.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жители Новозыбкова пожаловались на темноту на улицах. По словам горожан, фонари в отключают ровно в полночь,а включают только к шести часам утра.
Заместитель главы администрации города Александр Грудина в интервью изданию "БрянскНовости.RU" заявил, что отключения связаны с экономией электричества, и так делают по всей Брянской области.
Однако так дела обстоят не везде. В Брянске, Клинцах и Стародубе фонари горят и после полуночи.
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