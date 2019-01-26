СЕГОДНЯ 14:10 2019-01-26T14:10:31+03:00

По словам чиновников, отключения связаны с экономией электричества. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По словам горожан, фонари не горят ночью

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Жители Новозыбкова пожаловались на темноту на улицах. По словам горожан, фонари в отключают ровно в полночь,а включают только к шести часам утра.

Заместитель главы администрации города Александр Грудина в интервью изданию "БрянскНовости.RU" заявил, что отключения связаны с экономией электричества, и так делают по всей Брянской области.

Однако так дела обстоят не везде. В Брянске, Клинцах и Стародубе фонари горят и после полуночи.

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