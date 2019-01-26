На трассе в Суземском районе пьяный велосипедист едва не угодил под фуру

СЕГОДНЯ 13:52 2019-01-26T13:52:33+03:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января около 18.50 на втором километре автодороги «Суземка-Трубчевск». Фото: Сергей ГАПОН

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На трассе в Суземском районе пьяный велосипедист врезался в фуру. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января около 18.50 на втором километре автодороги «Суземка-Трубчевск».

По предварительной информации, водитель двухколесного транспорта только задел большегруз. В ДТП 49-летний велосипедист поранил голову и ушиб спину. Пострадавшего отправили в больницу на рентген.

По факту ДТП полиция проводит проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

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