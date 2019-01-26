2019-01-26T13:52:33+03:00
Происшествия

На трассе в Суземском районе пьяный велосипедист едва не угодил под фуру

49-летний мужчина поранил голову и получил ушибы
Мария Дедкова
Поделиться:
Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января около 18.50 на втором километре автодороги «Суземка-Трубчевск».Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января около 18.50 на втором километре автодороги «Суземка-Трубчевск».Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

На трассе в Суземском районе пьяный велосипедист врезался в фуру. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января около 18.50 на втором километре автодороги «Суземка-Трубчевск».

По предварительной информации, водитель двухколесного транспорта только задел большегруз. В ДТП 49-летний велосипедист поранил голову и ушиб спину. Пострадавшего отправили в больницу на рентген.

По факту ДТП полиция проводит проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У новозыбковской школы №3 появится пристройка
Под Жуковкой столкнулись два автомобиля: пострадала 20-летняя девушка
Жители Новозыбкова пожаловались на темноту на улицах
В Брянской области ищут пропавшего Андрея Сергеева
В Брянске в районе телецентра иномарка вылетела на остановку
Брянец нечаянно поджег дом и погубил беспомощную женщину
В Советском районе Брянска загорелась квартира
В Брянске переизбрали руководителя регионального отделения "Единой России
"Лыжня России-2019" в Брянске пройдет 9 февраля
В Брянске отключат воду жителям улицы Бежицкой 30 января
Десять брянцев перевели телефонным мошенникам больше 200 тысяч рублей
Брянец поругался с приятелем и ограбил его
В Новозыбкове за три миллиона рублей отремонтировали дом культуры
В Брянске водителей ждут очередные сплошные проверки
На брянскую продавщицу завели уголовное дело за то, что продала пиво подростку
Брянцам предложили слепить самого необычного снеговика
В Клинцах водитель иномарки сбил женщину, выскочившую из-за автобуса
В Брянской области остановили белоруса, который незаконно вез в Россию быков и лошадей
В Брянской области осудили организаторов незаконного канала миграции
Пьяный сторож на брянской ферме до смерти забил знакомого металлической трубой
В Брянске у пешеходного перехода возле школы №13 столкнулись две легковушки
Брянец, погостив у родственницы, решил вернуться домой на угнанном автомобиле
В Брянске пенсионерка получила травмы, упав в автобусе
В Клинцовском районе иномарка столкнулась с фургоном
Владимиру Путину исполнили брянскую фольклорную песню на встрече со студентами МГУ
В Клетнянском районе сироте вместо аварийного дома дали квартиру
В Брянске пообещали закрыть уличное радио на остановках