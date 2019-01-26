На трассе в Суземском районе пьяный велосипедист едва не угодил под фуру
49-летний мужчина поранил голову и получил ушибы
Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января около 18.50 на втором километре автодороги «Суземка-Трубчевск».Фото: Сергей ГАПОН
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На трассе в Суземском районе пьяный велосипедист врезался в фуру. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января около 18.50 на втором километре автодороги «Суземка-Трубчевск».
По предварительной информации, водитель двухколесного транспорта только задел большегруз. В ДТП 49-летний велосипедист поранил голову и ушиб спину. Пострадавшего отправили в больницу на рентген.
По факту ДТП полиция проводит проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.
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