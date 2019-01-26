В Брянской области ищут пропавшего Андрея Сергеева

СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-26T12:10:56+03:00

Если вы видели Андрея Сергеева или знаете, где он находится, сообщите полицейским или добровольцам. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".

Молодой человек ушел из дома 16 января и до сих пор не вернулся

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В Дубровке пропал 20-летний Андрей Сергеев. Молодой человек ушел из дома в 16 января и до сих пор не вернулся. Парень может находится в любом городе или селе области, сообщают в группе поискового отряда "Лиза Алерт Брянск".

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, короткие темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. У парня тату на правой кисти в виде надписи на латинице.

Андрей был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, светло-серые спортивные штаны, светло-серую кофту. Обут - в черные кроссовки.

Если вы видели Андрея Сергеева или знаете, где он находится, сообщите полицейским или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52 или 112.

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