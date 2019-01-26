2019-01-26T10:54:58+03:00
Происшествия

В Брянске в районе телецентра иномарка вылетела на остановку

О ДТП сообщили пользователи в соцсетях
Мария Дедкова
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Как пишут в комментариях, автомобилист не справился с управлением и врезался в снежную горку. Фото: vk.com, Виктория ЧувинаКак пишут в комментариях, автомобилист не справился с управлением и врезался в снежную горку. Фото: vk.com, Виктория Чувина
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В Брянске днем 25 января в районе телецентра произошло ДТП. Автомобиль "Рено Дастер" вылетел на остановку. Фотографии с места происшествия пользователи выложили в социальных сетях.

Как пишут в комментариях, автомобилист не справился с управлением и врезался в снежную горку. Чудом, никто из стоявших на остановке горожан не пострадал. Обычно в это время свой транспорт ждут ребята из школы №59, расположенной неподалеку.

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