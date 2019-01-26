Брянец нечаянно поджег дом и погубил беспомощную женщину
Суд признал виновным жителя Брянска в причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности.
Несчастный случай произошел летом 2017-го. Горожанин по просьбе своей знакомой разбирал старое крыльцо и устанавливал новое, с металлическим каркасом, в трехквартирном доме в Бежице.
Во время сварки произошло возгорание, и начался пожар. Он стал причиной гибели беспомощной женщины и повреждения вещей в квартирах. Ущерб составил больше 1,5 миллиона рублей.
- В судебном заседании было доказано, что сварочные работы проводились небрежно, с нарушением правил противопожарной безопасности,- говорят в Брянском областном суде. - Это и привело к пожару и гибели человека, уничтожению и повреждению имущества.
Бежицкий районный суд ограничил брянцу свободу на два года и потребовал компенсировать расходы потерпевшим.
Горожанин обжаловал приговор, но апелляцию не удовлетворили.
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