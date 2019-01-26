2019-01-26T10:38:43+03:00
Общество

Брянец нечаянно поджег дом и погубил беспомощную женщину

За это горожанину на два года ограничили свободу
Мария Дедкова
Поделиться:
Горожанин обжаловал приговор, но апелляцию не удовлетворили.Горожанин обжаловал приговор, но апелляцию не удовлетворили.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Суд признал виновным жителя Брянска в причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности.

Несчастный случай произошел летом 2017-го. Горожанин по просьбе своей знакомой разбирал старое крыльцо и устанавливал новое, с металлическим каркасом, в трехквартирном доме в Бежице.

Во время сварки произошло возгорание, и начался пожар. Он стал причиной гибели беспомощной женщины и повреждения вещей в квартирах. Ущерб составил больше 1,5 миллиона рублей.

- В судебном заседании было доказано, что сварочные работы проводились небрежно, с нарушением правил противопожарной безопасности,- говорят в Брянском областном суде. - Это и привело к пожару и гибели человека, уничтожению и повреждению имущества.

Бежицкий районный суд ограничил брянцу свободу на два года и потребовал компенсировать расходы потерпевшим.

Горожанин обжаловал приговор, но апелляцию не удовлетворили.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянской области ищут пропавшего Андрея Сергеева
В Брянске в районе телецентра иномарка вылетела на остановку
В Советском районе Брянска загорелась квартира
В Брянске переизбрали руководителя регионального отделения "Единой России
"Лыжня России-2019" в Брянске пройдет 9 февраля
В Брянске отключат воду жителям улицы Бежицкой 30 января
Десять брянцев перевели телефонным мошенникам больше 200 тысяч рублей
Брянец поругался с приятелем и ограбил его
В Новозыбкове за три миллиона рублей отремонтировали дом культуры
В Брянске водителей ждут очередные сплошные проверки
На брянскую продавщицу завели уголовное дело за то, что продала пиво подростку
Брянцам предложили слепить самого необычного снеговика
В Клинцах водитель иномарки сбил женщину, выскочившую из-за автобуса
В Брянской области остановили белоруса, который незаконно вез в Россию быков и лошадей
В Брянской области осудили организаторов незаконного канала миграции
Пьяный сторож на брянской ферме до смерти забил знакомого металлической трубой
В Брянске у пешеходного перехода возле школы №13 столкнулись две легковушки
Брянец, погостив у родственницы, решил вернуться домой на угнанном автомобиле
В Брянске пенсионерка получила травмы, упав в автобусе
В Клинцовском районе иномарка столкнулась с фургоном
Владимиру Путину исполнили брянскую фольклорную песню на встрече со студентами МГУ
В Клетнянском районе сироте вместо аварийного дома дали квартиру
В Брянске пообещали закрыть уличное радио на остановках