Брянец нечаянно поджег дом и погубил беспомощную женщину

СЕГОДНЯ 10:38 2019-01-26T10:38:43+03:00

Горожанин обжаловал приговор, но апелляцию не удовлетворили. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

За это горожанину на два года ограничили свободу

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Суд признал виновным жителя Брянска в причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности.

Несчастный случай произошел летом 2017-го. Горожанин по просьбе своей знакомой разбирал старое крыльцо и устанавливал новое, с металлическим каркасом, в трехквартирном доме в Бежице.

Во время сварки произошло возгорание, и начался пожар. Он стал причиной гибели беспомощной женщины и повреждения вещей в квартирах. Ущерб составил больше 1,5 миллиона рублей.

- В судебном заседании было доказано, что сварочные работы проводились небрежно, с нарушением правил противопожарной безопасности,- говорят в Брянском областном суде. - Это и привело к пожару и гибели человека, уничтожению и повреждению имущества.

Бежицкий районный суд ограничил брянцу свободу на два года и потребовал компенсировать расходы потерпевшим.

Горожанин обжаловал приговор, но апелляцию не удовлетворили.

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