В Советском районе Брянска загорелась квартира

СЕГОДНЯ 10:13 2019-01-26T10:13:53+03:00

К счастью, во время пожара никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

В Брянске на улице Пролетрской загорелась квартира. Сообщение о пожаре в Советском районе поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 16.48 25 января.

На место выехали два пожарных расчета. В квартире огнеборцы нашли очаг возгорания на площади два квадратных метра.

На тушение пламени пожарным потребовалось всего шесть минут. Как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, в огне никто не пострадал.

Причину возгорания выяснят эксперты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».