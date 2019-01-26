2019-01-26T10:13:53+03:00
Происшествия

В Советском районе Брянска загорелась квартира

К счастью, во время пожара никто не пострадал
Мария Дедкова
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В Брянске на улице Пролетрской загорелась квартира. Сообщение о пожаре в Советском районе поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 16.48 25 января.

На место выехали два пожарных расчета. В квартире огнеборцы нашли очаг возгорания на площади два квадратных метра.

На тушение пламени пожарным потребовалось всего шесть минут. Как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, в огне никто не пострадал.

Причину возгорания выяснят эксперты.

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