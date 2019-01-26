В Советском районе Брянска загорелась квартира
К счастью, во время пожара никто не пострадал
Изменить размер текста:
В Брянске на улице Пролетрской загорелась квартира. Сообщение о пожаре в Советском районе поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 16.48 25 января.
На место выехали два пожарных расчета. В квартире огнеборцы нашли очаг возгорания на площади два квадратных метра.
На тушение пламени пожарным потребовалось всего шесть минут. Как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, в огне никто не пострадал.
Причину возгорания выяснят эксперты.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».