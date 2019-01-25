2019-01-25T20:41:20+03:00
Политика

В Брянске переизбрали руководителя регионального отделения "Единой России

Им остался спикер облдумы Владимир Попков
Елена РАКОВА
Поделиться:
Тайным голосованием на альтернативной основе подавляющим большинством голосов секретарем партии переизбрали председателя областной Думы Владимира Попкова.Тайным голосованием на альтернативной основе подавляющим большинством голосов секретарем партии переизбрали председателя областной Думы Владимира Попкова.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске переизбрали руководителя регионального отделения "Единой России". Конференция партии прошла 25 января в Брянском губернаторском дворце имени Юрия Гагарина.

На собрании подвели итоги работы брянских единороссов в прошедшем году. Особое внимание сосредоточено на контроле реализации приоритетных инфраструктурных проектов: «Городская среда», «Культура малой Родины» и «Детский спорт» и национальных проектов, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

В рамках утвержденной повестки, на конференции рассмотрели вопрос об избрании секретаря регионального отделения партии. Тайным голосованием на альтернативной основе подавляющим большинством голосов секретарем партии переизбрали председателя областной Думы Владимира Попкова.

Кроме этого, делегаты утвердили состав регионального политического совета и его президиума.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Лыжня России-2019" в Брянске пройдет 9 февраля
В Брянске отключат воду жителям улицы Бежицкой 30 января
Десять брянцев перевели телефонным мошенникам больше 200 тысяч рублей
Брянец поругался с приятелем и ограбил его
В Новозыбкове за три миллиона рублей отремонтировали дом культуры
В Брянске водителей ждут очередные сплошные проверки
На брянскую продавщицу завели уголовное дело за то, что продала пиво подростку
Брянцам предложили слепить самого необычного снеговика
В Клинцах водитель иномарки сбил женщину, выскочившую из-за автобуса
В Брянской области остановили белоруса, который незаконно вез в Россию быков и лошадей
В Брянской области осудили организаторов незаконного канала миграции
Пьяный сторож на брянской ферме до смерти забил знакомого металлической трубой
В Брянске у пешеходного перехода возле школы №13 столкнулись две легковушки
Брянец, погостив у родственницы, решил вернуться домой на угнанном автомобиле
В Брянске пенсионерка получила травмы, упав в автобусе
В Клинцовском районе иномарка столкнулась с фургоном
Владимиру Путину исполнили брянскую фольклорную песню на встрече со студентами МГУ
В Клетнянском районе сироте вместо аварийного дома дали квартиру
В Брянске пообещали закрыть уличное радио на остановках