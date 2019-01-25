СЕГОДНЯ 20:41 2019-01-25T20:41:20+03:00

Тайным голосованием на альтернативной основе подавляющим большинством голосов секретарем партии переизбрали председателя областной Думы Владимира Попкова. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В Брянске переизбрали руководителя регионального отделения "Единой России". Конференция партии прошла 25 января в Брянском губернаторском дворце имени Юрия Гагарина.

На собрании подвели итоги работы брянских единороссов в прошедшем году. Особое внимание сосредоточено на контроле реализации приоритетных инфраструктурных проектов: «Городская среда», «Культура малой Родины» и «Детский спорт» и национальных проектов, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

В рамках утвержденной повестки, на конференции рассмотрели вопрос об избрании секретаря регионального отделения партии. Тайным голосованием на альтернативной основе подавляющим большинством голосов секретарем партии переизбрали председателя областной Думы Владимира Попкова.

Кроме этого, делегаты утвердили состав регионального политического совета и его президиума.

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