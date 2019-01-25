"Лыжня России-2019" в Брянске пройдет 9 февраля
Маршрут будет пролегать по территории парка имени 1000-летия Брянска
Стартует лыжная гонка в полдень с площади Воинской славы.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В этом году "Лыжня России-2019" в Брянске пройдет 9 февраля. В этом году массовая лыжная гонка пройдет уже в 37-й раз, сообщают в областном правительстве.
Стартует гонка в полдень с площади Воинской славы. Маршрут пролегает мимо Кургана Бессмертия по территории парка имени 1000-летия Брянска и рощи Соловьи.
Во время гонки будут работать пункты обогрева участников и зрителей лыжного забега. Также все желающие смогут на полевой кухне отведать горячего чая.
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