2019-01-25T20:10:23+03:00
Спорт

"Лыжня России-2019" в Брянске пройдет 9 февраля

Маршрут будет пролегать по территории парка имени 1000-летия Брянска
Елена РАКОВА
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Стартует лыжная гонка в полдень с площади Воинской славы.Стартует лыжная гонка в полдень с площади Воинской славы.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В этом году "Лыжня России-2019" в Брянске пройдет 9 февраля. В этом году массовая лыжная гонка пройдет уже в 37-й раз, сообщают в областном правительстве.

Стартует гонка в полдень с площади Воинской славы. Маршрут пролегает мимо Кургана Бессмертия по территории парка имени 1000-летия Брянска и рощи Соловьи.

Во время гонки будут работать пункты обогрева участников и зрителей лыжного забега. Также все желающие смогут на полевой кухне отведать горячего чая.

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