СЕГОДНЯ 20:10 2019-01-25T20:10:23+03:00

Стартует лыжная гонка в полдень с площади Воинской славы. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Маршрут будет пролегать по территории парка имени 1000-летия Брянска

Изменить размер текста: A A

В этом году "Лыжня России-2019" в Брянске пройдет 9 февраля. В этом году массовая лыжная гонка пройдет уже в 37-й раз, сообщают в областном правительстве.

Стартует гонка в полдень с площади Воинской славы. Маршрут пролегает мимо Кургана Бессмертия по территории парка имени 1000-летия Брянска и рощи Соловьи.

Во время гонки будут работать пункты обогрева участников и зрителей лыжного забега. Также все желающие смогут на полевой кухне отведать горячего чая.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».